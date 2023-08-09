أمين التعاون الإسلامي يلتقي نائب رئيس الوزراء بتايلاند ويقدّر دعم بانكوك

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تقديره لحكومة مملكة تايلاند، العضو المراقب في المنظمة، على دعمها المستمر للمنظمة، ولحماية حقوق المسلمين في تايلاند، وكذلك لتعاونها المثمر مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ولاسيما في إفريقيا.