أمين التعاون الإسلامي يلتقي نائب رئيس الوزراء بتايلاند ويقدّر دعم بانكوك

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تقديره لحكومة مملكة تايلاند، العضو المراقب في المنظمة، على دعمها المستمر للمنظمة، ولحماية حقوق المسلمين في تايلاند، وكذلك لتعاونها المثمر مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ولاسيما في إفريقيا.
وأكد، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لمملكة تايلاند دون برامودويناي، بحضور وفدي الطرفين، رغبة منظمة التعاون الإسلامي في تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك نقل المعرفة والزراعة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.
من جانبه، أشاد برامودويناي، بمنظمة التعاون الإسلامي واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز التعايش السلمي وحقوق المسلمين، كما أشار إلى مساهمة تايلاند، كدولة نشطة وتتمتع بصفة عضو مراقب بالمنظمة، في تعزيز التعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد الطرفان، خلال اللقاء، التزامهما باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي بشكل أفضل للتحديات المشتركة وبناء شراكات أوسع وأعمق.