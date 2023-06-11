روسيا تعلن تدمير 6 زوارق أوكرانية: حاولت مهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأحد: "إن القوات الأوكرانية قامت في حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو، بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بُعد".