أول ظهور له خارج السودان منذ اندلاع الحرب.. قائد "الدعم السريع" يلتقي الرئيس الأوغندي

ذكر قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الأربعاء أنه التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وبحث معه التطورات في السودان، وذلك في أول ظهور له خارج البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في 15 إبريل الماضي.
وأضاف "حميدتي" عبر حسابه بموقع "إكس" بأنه قدم لـ"موسيفيني" شرحًا مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب في السودان.
وقال: "طرحت رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب، وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة".
وأشار "حميدتي" إلى أنه "لا يزال متمسكًا بمخرجات قمة رؤساء الإيقاد التي انعقدت في جيبوتي".