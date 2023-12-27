أول ظهور له خارج السودان منذ اندلاع الحرب.. قائد "الدعم السريع" يلتقي الرئيس الأوغندي

ذكر قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الأربعاء أنه التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وبحث معه التطورات في السودان، وذلك في أول ظهور له خارج البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في 15 إبريل الماضي.