قصف أعمى يطول مسناً وزوجته.. شهداء وجرحى في اليوم الـ 274 من العدوان على غزة

استُشهد عددٌ من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، فجر وصباح اليوم السبت، من جرّاء غارات شنّتها طائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ 274.