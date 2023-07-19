بوركينا فاسو.. مقتل 10 مدنيين جرّاء هجمات لمتمردين

ومساء اليوم نفسه وعلى بُعد 400 كيلومتر جنوباً، تعرّضت بلدة توندورا القريبة من الحدود مع ساحل العاج لهجومٍ، وفق ما ذكر مسؤولٌ محلي لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته.