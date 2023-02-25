الأردن.. إسقاط طائرة مسيّرة "مفخّخة" قادمة من سوريا

وأضاف البيان: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية، وتبيّن أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخّخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود".