"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يتهم إسرائيل بارتكاب تصفيات جسدية للمدنيين الفلسطينيين

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، إسرائيل باستباحة مدارس تؤوي عشرات الآلاف من النازحين في قطاع غزة، وارتكاب عمليات تصفية جسدية وتنكيل وترويع للمدنيين.