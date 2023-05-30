تراجع حدة الاشتباكات في الخرطوم بعد تمديد الهدنة

تراجعت حدة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، بعد اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار، لكن كان بالإمكان سماع دوي إطلاق النيران في بعض المناطق، بحسب ما نقلت "رويترز" عن سكان في الخرطوم.
وقالت هند صابر (53 عامًا)، وهي من سكان الخرطوم: "نتمنى أن تنجح هذه الهدنة حتي تقف الحرب قليلاً ونستطيع العودة لحياتنا الطبيعية، عندنا أمل في الهدنة ولا توجد لدينا خيارات أخرى".
ووافق طرفا الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل (نيسان) على تمديد وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعاً لخمسة أيام أخرى، قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررًا مساء أمس.