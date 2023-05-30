تراجع حدة الاشتباكات في الخرطوم بعد تمديد الهدنة

تراجعت حدة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، بعد اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار، لكن كان بالإمكان سماع دوي إطلاق النيران في بعض المناطق، بحسب ما نقلت "رويترز" عن سكان في الخرطوم.