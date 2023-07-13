"بايدن": "بوتين" خسر الحرب في أوكرانيا ويستحيل أن يكسبها

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد خسر الحرب في أوكرانيا"، في ظل معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال "إن بوتين خسر الحرب، ويستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا"، وفقًا لـ"فرانس" وتوقع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.
وذكر أن "بوتين" سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.
ولفت إلى أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.