"بايدن": "بوتين" خسر الحرب في أوكرانيا ويستحيل أن يكسبها

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال "إن بوتين خسر الحرب، ويستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا"، وفقًا لـ"فرانس" وتوقع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.