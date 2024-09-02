بالصور: انتفاضة في إسرائيل.. آلاف المتظاهرين الغاضبين يجوبونها.. وإضراب عام يشلُّ حركتها

وعمت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي شوارع وطرق المدن الرئيسية، وشارك مئات الآلاف من المحتجين للتعبير عن غضبهم من موقف الحكومة الإسرائيلية المتقاعس والمتهاون مع حق الأسرى في العودة إلى أهلهم، ولاسيما بعد انتشال ست جثث من الأسرى قبل يومين من نفق في جنوب قطاع غزة.