أفعال ترقى إلى "جرائم حرب".. إسرائيل دمّرت 16 مقبرة بغزة وتفشل في التبرير!

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في غزة؛ مما أدى إلى تدمير شواهد القبور، وقلب التربة، وفي بعض الحالات استخراج الجثث من داخلها.