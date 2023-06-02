السودان.. احتدام القتال في الخرطوم والجيش يستقدم تعزيزات إلى العاصمة

وتوصل الجانبان إلى أكثر من اتفاق تهدئة كان آخرها خلال مباحثات في مدينة جدة بوساطة سعودية-أمريكية. لكن الهدنة سرعان ما كانت تنهار في كل مرة، وتتجدد الاشتباكات خصوصًا في الخرطوم وإقليم دارفور غربيّ البلاد.