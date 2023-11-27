رغم أن إعلان تحركاتها أمر نادر.. لهذا السبب كشفت أمريكا عن وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليج العربي؟

وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير أن من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها، وترى أن ذلك يعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلاؤها في المنطقة؛ بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين "إسرائيل" وحماس.