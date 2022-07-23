بعد اتفاق فك الحصار الروسي.. "زيلينسكي": هذه قيمة الحبوب الجاهزة للبيع!

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وذلك بعد توقيع اتفاق مع روسيا، أمس الجمعة، لإنهاء حصار صادراتها الزراعية، مضيفاً أن بلاده أصبحت لديها فرصة أيضاً لبيع المحصول الحالي.