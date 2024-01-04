"إسرائيل" تقصف محيط نقطة للجيش اللبناني جنوب البلاد

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني، واستمر بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، التي وصلت إلى سماء بلدات زبقين والقليلة.