"إسرائيل" تقصف محيط نقطة للجيش اللبناني جنوب البلاد

نفذت طائرات إسرائيلية اليوم (الخميس)، هجوماً صاروخياً قرب نقطة للجيش اللبناني في النبطية بجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وبينت الوكالة أن الغارة وقعت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس بصاروخين جو- أرض.
وأضافت أن الطيران الإسرائيلي أعقب ذلك بغارة مماثلة على محلة عقبة صلحا على أطراف مدينة بنت جبيل.
وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني، واستمر بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، التي وصلت إلى سماء بلدات زبقين والقليلة.