"الأمم المتحدة" تطلق نداءً إغاثيًّا لجمع "4.1" مليار دولار لمساعدة السودانيين

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "مارتن جريفيث": "إنّ 10 أشهر من الصراع سلبت شعبَ السودان كلَّ شيء تقريبًا: سلامتهم، ومنازلهم، وأقواتهم، لكن نداء العام الماضي لم يجمع حتى نصف التمويل المطلوب. وهذا العام يجب علينا أن نفعل شيئًا أفضل بشعور متزايد بضرورة الإسراع في ذلك".