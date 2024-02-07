"الأمم المتحدة" تطلق نداءً إغاثيًّا لجمع "4.1" مليار دولار لمساعدة السودانيين

وجّهت الأممُ المتحدة، اليوم "الأربعاء"، نداءً لجمع "4.1" مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيّين الذين يئنُّون تحت وطأة الحرب في السودان، وكذلك أولئك الذين فرّوا إلى دول مجاورة.
ودعا مكتبُ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في نداء مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ إلى تمويل بقيمة "2.7" مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية إلى "14.7" مليون شخص؛ وفقًا لـ"رويترز".
وطلبت "المفوضية"، "1.4" مليار دولار لدعم ما يقرب من "2.7" مليون في 5 دول مجاورة للسودان في إطار النداء.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "مارتن جريفيث": "إنّ 10 أشهر من الصراع سلبت شعبَ السودان كلَّ شيء تقريبًا: سلامتهم، ومنازلهم، وأقواتهم، لكن نداء العام الماضي لم يجمع حتى نصف التمويل المطلوب. وهذا العام يجب علينا أن نفعل شيئًا أفضل بشعور متزايد بضرورة الإسراع في ذلك".
ودمرت الحربُ المستمرّة منذ 10 أشهر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ البنيةَ التحتية للبلاد، وترتّبت عليها تحذيراتٌ من المجاعة ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
وكانت الأمم المتّحدة قد أعلنت أن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فرّ أكثر من "1.5" مليون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.