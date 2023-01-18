"قمة أبو ظبي".. بدء توافد قادة الخليج ومصر والأردن إلى الإمارات

شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل قليل اليوم الأربعاء، بدء توافد قادة دول الخليج العربي ومصر والأردن، لحضور لقاء القمة الذي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والملك الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووصل إلى أبو ظبي، اليوم، سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وكان في مقدمة مستقبلي القادة لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ووفق "سكاي نيوز عربية" حضر الاستقبال، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وفي وقت سابق، وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن، اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه الرئيس الإماراتي ويُعقد في العاصمة أبو ظبي.
ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم التشاوري العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة أبو ظبي"؛ تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة في القمة؛ فضلًا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية؛ حيث ستهدف "قمة أبو ظبي" إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.