"قمة أبو ظبي".. بدء توافد قادة الخليج ومصر والأردن إلى الإمارات

وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة أبو ظبي"؛ تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة في القمة؛ فضلًا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية؛ حيث ستهدف "قمة أبو ظبي" إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.