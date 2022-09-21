واشنطن تمول مكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم بـ2,9 مليار دولار

وأضاف أن المساعدة ستوزع على الشكل التالي: مليارا دولار للتدخلات الإنسانية العاجلة، 783 مليوناً لمشاريع تنمية على فترات أطول، ومساهمة بقيمة 150 مليون في "برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي"، وهو منصّة دولية أُطلقت على مستوى مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى عام 2008.