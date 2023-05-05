بروفة أخيرة.. الملك تشارلز يستعد لحفل التتويج.. غدًا

وصل الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا إلى كنيسة وستمنستر أبي لإجراء البروفة الأخيرة قبل التتويج غدًا، والتي بمقتضاها سصبح تشارلز، الملك رقم أربعين الذي يتوَج منذ عام 1066.