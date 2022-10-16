أمريكا تحمّل إيران مسؤولية سلامة مواطنيها المعتقلين في سجن إيفين المضطرب

حمّلت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الأحد)، مسؤولية سلامة الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين في طهران، بعد الاضطرابات التي شهدها السجن مساء أمس، لإيران.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عبر "تويتر": "نتابع التقارير الواردة من سجن إيفين على وجه السرعة. نحن على اتصال مع السويسريين باعتبارهم القوة الحامية لنا".
وأضاف "برايس": "تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين ظلمًا، والذين ينبغي إطلاق سراحهم على الفور".
وشهد سجن "إيفين"، الذي يضم سجناء سياسيين، اضطرابات تخللتها مواجهات بين سجناء وحراس السجن، واندلاع حريق في أحد أقسامه؛ مما تسبب في وقوع 8 جرحى على الأقل.