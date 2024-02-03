إيران: أمريكا ارتكبت خطأً استراتيجيًّا بتوجيهها ضربات في سوريا والعراق

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لن تؤدّي إلا لزعزعة الاستقرار الإقليمي، ولا تخدم سوى مصالح النظام الإسرائيلي".