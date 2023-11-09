"المدنيون قد ينضمون للمسلحين".. رئيس الأركان الأميركية يحذر من مخاطر طول أمد الحرب في غزة

حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون، وكبير المستشارين العسكريين للرئيس جو بايدن، اليوم (الخميس)، من مخاطر طول أمد الحرب في غزة.
وقال "براون" لدى وصوله إلى اليابان: "إن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبين أن هدف إسرائيل المعلن من حملتها العسكرية في غزة، وهو التدمير الكامل لحركة "حماس"، التي تدير القطاع كان أمراً كبيراً جداً، لكنه تركز على استهداف القيادة العليا لـ"حماس" وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر.
وأعرب عن اعتقاده أنه كلما طال أمد هذا الأمر كلما زادت الصعوبة.