"المدنيون قد ينضمون للمسلحين".. رئيس الأركان الأميركية يحذر من مخاطر طول أمد الحرب في غزة

وبين أن هدف إسرائيل المعلن من حملتها العسكرية في غزة، وهو التدمير الكامل لحركة "حماس"، التي تدير القطاع كان أمراً كبيراً جداً، لكنه تركز على استهداف القيادة العليا لـ"حماس" وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر.