احتدام القتال بين أوكرانيا وروسيا في مناطق الاستفتاء

وتأمل موسكو في ضم مناطق خيرسون ولوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا، في الشرق والجنوب، التي تشكل نحو 15 في المئة من أوكرانيا، ولا تخضع أي من تلك المناطق لسيطرة موسكو التامة.