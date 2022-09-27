احتدام القتال بين أوكرانيا وروسيا في مناطق الاستفتاء

تخوض القوات الأوكرانية والروسية قتالاً عنيفاً في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق من نهايتها.
وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن منطقة دونيتسك في الشرق لا تزال تمثل أولوية إستراتيجية قصوى لبلاده.
من جانبها، ذكرت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، أن هجومها المضاد في خيرسون كبد العدو خسائر، بلغت 77 جندياً وست دبابات، وخمسة مدافع هاوتزر، وثلاثة أنظمة مضادة للطائرات و14 عربة مدرعة، وفقاً لـ"رويترز".
وتأمل موسكو في ضم مناطق خيرسون ولوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا، في الشرق والجنوب، التي تشكل نحو 15 في المئة من أوكرانيا، ولا تخضع أي من تلك المناطق لسيطرة موسكو التامة.