الأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة من مصر شبه متوقف في آخر أسبوعين

أظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين، اليوم (الأربعاء)، أن تدفق المساعدات التي تدخل غزة من مصر توقف تقريباً في الأسبوعين الماضيين.
ومنذ التاسع من فبراير تظهر الأرقام اليومية انخفاضاً حاداً في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أزمة الجوع، وفقاً لـ"فرانس برس".
وانخفض المتوسط اليومي في الفترة من التاسع حتى 20 فبراير إلى 57 شاحنة فقط، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
وفي سبعة من تلك الأيام، تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور، ولم تنجح سوى أربع شاحنات في دخول قطاع غزة يوم 17 فبراير.
وعمليات التسليم عبر معبر رفح بين مصر وغزة متوقفة بشكل شبه كامل، وتصل من حين لآخر شحنات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل ومصر، وكثيراً ما يتم تعطيلها من محتجين إسرائيليين يحاولون منع عمليات التسليم.
وأغلق المعبر خلال الفترتين من الثامن إلى العاشر من فبراير ومن 15 إلى 17 منه.