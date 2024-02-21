الأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة من مصر شبه متوقف في آخر أسبوعين

ومنذ التاسع من فبراير تظهر الأرقام اليومية انخفاضاً حاداً في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أزمة الجوع، وفقاً لـ"فرانس برس".