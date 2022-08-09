اليوم.. "بايدن" يوقّع على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"

يُوَقع اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال البيت الأبيض في بيان: "بعد ظهر اليوم، سيلقي الرئيس بايدن ملاحظات ويوقّع صكوك التصديق على بروتوكولات انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد إلى معاهدة شمال الأطلسي".
ومن المنتظر -وفق بيان للبيت الأبيض- أن يبدأ حفل التوقيع على الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.
وفي وقت سابق -بحسب "روسيا اليوم"- صادَقَ مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكوليْ انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. كما صادَقَ على الوثائق الخاصة بانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثرُ من 20 دولة من الأعضاء الـ30 في الحلف.