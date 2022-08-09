اليوم.. "بايدن" يوقّع على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"

وفي وقت سابق -بحسب "روسيا اليوم"- صادَقَ مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكوليْ انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. كما صادَقَ على الوثائق الخاصة بانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثرُ من 20 دولة من الأعضاء الـ30 في الحلف.