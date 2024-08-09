ينتميان لـ"حماس" وأحدهما مسؤول أمني.. قتيلان في استهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان

وبينما لم يتضح بعد من هو المستهدف في الضربة، تشير مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" إلى سقوط قتيلين ينتميان لحركة حماس كانا بالسيارة المستهدفة، أحدهما هو مسؤول الأمن لحماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.