ينتميان لـ"حماس" وأحدهما مسؤول أمني.. قتيلان في استهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان

شنت إسرائيل ضربة جوية اليوم الجمعة استهدفت سيارة على أطراف مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان.
وبينما لم يتضح بعد من هو المستهدف في الضربة، تشير مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" إلى سقوط قتيلين ينتميان لحركة حماس كانا بالسيارة المستهدفة، أحدهما هو مسؤول الأمن لحماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.
وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أعضاء حزب الله وجماعات مسلحة أخرى تطلق صواريخ عبر الحدود من لبنان.
ويأتي استمرار التصعيد على وقع مساع دولية لنزع فتيل التفجير في المنطقة، بعد توعّد إيران وحلفائها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر قرب بيروت.
وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 561 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 366 مقاتلاً من حزب الله و116 مدنيا على الأقل، وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً و26 مدنياً على الأقل منذ بدء التصعيد.