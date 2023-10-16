جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي يعترف بفشله في منع هجوم "حماس"

أقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، اليوم (الاثنين)، بفشله في منع هجوم حركة حماس المباغت على إسرائيل.
وأعرب رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار، في بيان، عن تحمله المسؤولية عن الفشل في منع الهجوم الدامي، الذي نفذته "حماس" على بلدات إسرائيلية.
وقال "بار": "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها لم نتمكن بكل أسف يوم السبت من إصدار تحذير مناسب يسمح بالحيلولة دون وقوع الهجوم".
وأضاف: "باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي. سيكون هناك وقت لإجراء تحقيقات. الآن نحن نقاتل".