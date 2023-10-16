إسرائيل تعلن عن خطة لإخلاء 28 مستوطنة متاخمة للحدود اللبنانية

أعلنت إسرائيل إجلاء سكان على طول حدودها الشمالية مع لبنان، بعد إغلاق المنطقة؛ إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية في ظل الحرب مع حماس في غزة.
وأضافت أن الخطة تشمل سكان 28 تجمعًا سكنيًّا متاخمًا للحدود مع لبنان. وقال بيان مشترك للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم (الاثنين): إن الخطة تقضي بإجلاء سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون في منطقة تبعد بما يصل إلى كيلومترين عن الحدود اللبنانية، ونقلهم إلى دور ضيافة تموّلها الحكومة. وأضاف أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أقر خطة الإجلاء.
وأثارت اشتباكات متفرقة على الحدود بين إسرائيل ولبنان خلال الأسبوع الماضي، مخاوف من أن تتحول الحرب في غزة إلى صراع أوسع.