إسرائيل تعلن عن خطة لإخلاء 28 مستوطنة متاخمة للحدود اللبنانية

وأضافت أن الخطة تشمل سكان 28 تجمعًا سكنيًّا متاخمًا للحدود مع لبنان. وقال بيان مشترك للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم (الاثنين): إن الخطة تقضي بإجلاء سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون في منطقة تبعد بما يصل إلى كيلومترين عن الحدود اللبنانية، ونقلهم إلى دور ضيافة تموّلها الحكومة. وأضاف أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أقر خطة الإجلاء.