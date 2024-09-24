وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يعربون عن قلقهم تجاه تصاعد العنف في الشرق الأوسط

وأعرب وزراء المجموعة في بيان، عن القلق تجاه تصاعد العنف في الشرق الأوسط وتداعياته على الاستقرار الإقليمي وعلى حياة المدنيين المتضررين خصوصًا في قطاع غزة، أيضًا إزاء الوضع على طول الخط الأزرق وانعدام الأمن الغذائي في غزة، داعين إلى وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والسماح بتسليم المساعدات دون عوائق وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني.