وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يعربون عن قلقهم تجاه تصاعد العنف في الشرق الأوسط
أكد وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التزامهم بدعم سيادة القانون والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وحماية حقوق الإنسان وكرامة جميع الأفراد.
وأعرب وزراء المجموعة في بيان، عن القلق تجاه تصاعد العنف في الشرق الأوسط وتداعياته على الاستقرار الإقليمي وعلى حياة المدنيين المتضررين خصوصًا في قطاع غزة، أيضًا إزاء الوضع على طول الخط الأزرق وانعدام الأمن الغذائي في غزة، داعين إلى وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والسماح بتسليم المساعدات دون عوائق وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني.
كما أكدوا دعمهم لجهود الوساطة الجارية للتوصل إلى حل بين أطراف الصراع في غزة، مشددين على التزامهم الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024)، والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وإنهاء دائم للأزمة، وتأمين مسار لحل الدولتين.
وثمّن الوزراء دور وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في تقديم المساعدة وخصوصًا الرعاية الصحية للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، معربين عن دعمهم للأونروا للوفاء بولايتها بشكل فعّال.