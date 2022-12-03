رغم انتهاء التعبئة.. روسيا ما زالت ترسل مجندين إلى جبهات القتال في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت)، مقطع فيديو لجنود تمت تعبئتهم مؤخرًا، أكملوا دوراتهم التدريبية في منطقة ستافروبول، وهم يغادرون إلى جبهات القتال في أوكرانيا.
وتُظهر اللقطات عمليةَ نقل الجنود الذين تم تجهيزهم بالأسلحة والمعدات القتالية، أثناء تواجد أهالي الجنود، وبعض الممثلين عن مركز التدريب، إضافة إلى رجال دين؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتتناقض هذه العملية مع إعلانٍ سابق للسلطات في موسكو بتاريخ 28 أكتوبر الماضي؛ إذ أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيسَ فلاديمير بوتين، بأن حملة التعبئة الجزئية التي انطلقت في 21 سبتمبر، قد انتهت، بعد استدعاء 300 ألف شخص.