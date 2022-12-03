رغم انتهاء التعبئة.. روسيا ما زالت ترسل مجندين إلى جبهات القتال في أوكرانيا

وتتناقض هذه العملية مع إعلانٍ سابق للسلطات في موسكو بتاريخ 28 أكتوبر الماضي؛ إذ أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيسَ فلاديمير بوتين، بأن حملة التعبئة الجزئية التي انطلقت في 21 سبتمبر، قد انتهت، بعد استدعاء 300 ألف شخص.