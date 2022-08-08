الخارجية الأمريكية: النص الأوروبي هو السبيل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

وأفاد مسؤول أوروبي في فيينا، في وقت سابق الاثنين، بأنه تم تقديم النص النهائي لاتفاق مع إيران، ويترك للعواصم المعنية أن تقرر، مشيرًا إلى أن الوفود المشاركة في المفاوضات النووية ستغادر خلال ساعات، فيما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن طهران تبحث الصيغة الأوروبية المقدمة للاتفاق النووي، وأن المفاوضين الإيرانيين سيعودون إلى طهران مع اختتام محادثات فيينا.