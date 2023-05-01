كندا تُوقِف رحلات الإجلاء من السودان بسبب خطورة الأوضاع

وأوضحت "أناند" أن بلادها سيّرت منذ ذلك الحين ست رحلات جوية، منها رحلتان يوم السبت، نقلت خلالها ما يقرب من 550 شخصًا، وتم إجلاء نحو 400 كندي ومقيم دائم على متن الطائرات الكندية وطائرات دول حليفة.