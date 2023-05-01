كندا تُوقِف رحلات الإجلاء من السودان بسبب خطورة الأوضاع

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، الأحد: إن بلادها أوقفت عمليتها لإجلاء أشخاص من قاعدة وادي سيدنا الجوية بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم بسبب خطورة الأوضاع هناك واستمرار عدم الاستقرار ميدانيًّا.
وأضافت "أناند" في مؤتمر صحفي: "بسبب الأوضاع الخطيرة وبالتنسيق مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا؛ لن يتم القيام بمزيد من رحلات (الإجلاء) الكندية من قاعدة وادي سيدنا الجوية".
وقالت "أناند": إن ما يقرب من 230 كنديًّا ما زالوا موجودين في السودان، وينشدون المساعدة والحصول على معلومات من وزارة الخارجية الكندية.
وكانت كندا قد بدأت عملية الإجلاء من السودان يوم الخميس.
وأوضحت "أناند" أن بلادها سيّرت منذ ذلك الحين ست رحلات جوية، منها رحلتان يوم السبت، نقلت خلالها ما يقرب من 550 شخصًا، وتم إجلاء نحو 400 كندي ومقيم دائم على متن الطائرات الكندية وطائرات دول حليفة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل مع الحلفاء على إيجاد خيارات بديلة للمغادرة منها عبر بورتسودان.
وقالت الحكومة البريطانية يوم الأحد: إن بريطانيا رتّبت رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان من المقرر أن تغادر يوم الاثنين.