تسجيل انفجارين تحت البحر قبل تسرب الغاز من نورد ستريم

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "إن تسرّب الغاز على نطاق واسع من نورد ستريم 1 ليس إلّا هجومًا إرهابيًا مخططًا له من قبل روسيا وعملًا عدوانيًا ضد الاتحاد الأوروبي".