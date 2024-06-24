"السهم الأحمر".. قاتل الدبابات أحدث المنضمين إلى معارك غزة.. تعرَّف على إمكاناته

كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن انضمام سلاح جديد فتاك إلى ترسانتهم الحربية التي يواجهون بها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقًا لمقطع سابق، بثته الحركة لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية، فقد ظهر استخدام المقاتلين الفلسطينيين صاروخًا موجهًا، يُدعى "السهم الأحمر"، يُعد أحدث المنضمين إلى المعارك الدائرة في غزة.. فما هي إمكانياته؟
السهم الأحمر، أو HJ-8، هو صاروخ صيني من الجيل الثاني للصواريخ المضادة للدبابات، وأحد أهم نظم الصواريخ التي اعتمدها الجيش الصيني منذ أواخر حقبة الثمانينيات الميلادية.
يتميز الصاروخ الصيني بقدرته على الانطلاق من الأرض، أو عبر المركبات القتالية، أو المروحيات الهجومية، ولا يزال يمتلك قدرات فائقة وقاتلة للدبابات، على الرغم من توالي العقود على انطلاقه للمرة الأولى، والتطور التكنولوجي العسكري.
الصاروخ الذي يُعتبر المكافئ الصيني لصواريخ تاو الأمريكية، وصواريخ ميلان وهوت الفرنسية الألمانية المضادة للدبابات، يعد من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية؛ إذ يتكون من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.
ويستطيع الصاروخ الذي يُلقَّب بـ"قاتل الدبابات" إصابة أهدافه بحسم وقوة فائقة من مسافات تصل إلى 4 كيلومترات، كما يمكنه هزيمة الدروع التفاعلية المتفجرة.