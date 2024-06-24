"السهم الأحمر".. قاتل الدبابات أحدث المنضمين إلى معارك غزة.. تعرَّف على إمكاناته

الصاروخ الذي يُعتبر المكافئ الصيني لصواريخ تاو الأمريكية، وصواريخ ميلان وهوت الفرنسية الألمانية المضادة للدبابات، يعد من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية؛ إذ يتكون من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.