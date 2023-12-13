بعد 68 يوماً من العدوان.. "نتانياهو" يتعهد بمواصلة الحرب "حتى النصر وإبادة حماس"

وتفصيلاً، قال نتنياهو في بيان مسجل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".