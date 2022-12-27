توجيه لائحة اتهام للمشتبه به في هجوم باريس وأنقرة تستدعي سفير فرنسا

وقال مصدر قضائي: إن المشتبه به الذي أقرّ بأنه "عنصري"، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإتنية أو البلد أو الدين، فضلًا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.