واشنطن تنشر قوات وقِطَعًا بحرية على امتداد ساحل السودان لدعم إجلاء رعاياها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم السبت موافقة وزير الدفاع لويد أوستن على طلب من وزارة الخارجية لدعم عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين من السودان.
وأفادت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج بأن وزارة الدفاع نشرت قوات للمخابرات والمراقبة والاستطلاع؛ لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون، وحركت قِطَع البحرية في المنطقة لتوفير أي دعم ضروري على طول الساحل في السودان، وفقًا لـ"الشرق".
وبيَّنت سابرينا سينج أن واشنطن تركز على مساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين الأمريكيين على المغادرة بأمان.