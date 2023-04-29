واشنطن تنشر قوات وقِطَعًا بحرية على امتداد ساحل السودان لدعم إجلاء رعاياها

وأفادت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج بأن وزارة الدفاع نشرت قوات للمخابرات والمراقبة والاستطلاع؛ لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون، وحركت قِطَع البحرية في المنطقة لتوفير أي دعم ضروري على طول الساحل في السودان، وفقًا لـ"الشرق".