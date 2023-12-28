مقتل رهينة إسرائيلية- أمريكية محتجزة في غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل، اليوم (الخميس) مقتل رهينة إسرائيلية-أمريكية محتجزة منذ الهجوم، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.
وأوضح التجمع في بيان أن جوديث واينستاين حاغاي، أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر، وسُمح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت وقد توفيت متأثرة بجروحها، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتعد جوديث واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى "حماس" في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاماً، وكانت قد اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاماً)، الذي أعلن السبت الماضي عن مقتله في أكتوبر، وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.