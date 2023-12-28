مقتل رهينة إسرائيلية- أمريكية محتجزة في غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل، اليوم (الخميس) مقتل رهينة إسرائيلية-أمريكية محتجزة منذ الهجوم، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.