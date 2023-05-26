"الخارجية الإيرانية" تعلن عودة الدبلوماسي "أسدي" بعد إطلاق بلجيكا لسراحه

وكتب "عبداللهيان" على "تويتر": "أسد الله أسدي، دبلوماسي بريء من بلادنا، احتُجِزَ بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين، يعود الآن إلى وطنه، وسيصل قريبًا إلى إيران".