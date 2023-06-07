انتقد "بايدن" وغض الطرف عن "ترامب".. "بنس" يعلن رسميًّا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

وفي مقطع فيديو لحملته، نُشر على الإنترنت، قال "بنس": "سأظل فخورًا بالتقدم الذي حققناه معًا من أجل أمريكا أقوى وأكثر ازدهارًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".