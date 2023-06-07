انتقد "بايدن" وغض الطرف عن "ترامب".. "بنس" يعلن رسميًّا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، اليوم الأربعاء ترشحه رسميًّا للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في 2024؛ ليبدأ مرحلة جديدة من المواجهة مع 10 مرشحين محتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أبرزهم شريكه السابق دونالد ترامب.
وفي مقطع فيديو لحملته، نُشر على الإنترنت، قال "بنس": "سأظل فخورًا بالتقدم الذي حققناه معًا من أجل أمريكا أقوى وأكثر ازدهارًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ووجَّه انتقادات إلى الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، ولم يتحدث عن "ترامب".
واعتبر أن "الولايات المتحدة تواجه أزمات كثيرة؛ فالرئيس جو بايدن واليسار المتطرف أضعفا البلاد في الداخل والخارج؛ فهي تواجه مخاطر التضخم، وانخفاض الأجور، والهجرة، والركود".