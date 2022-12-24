اشتباكات قبَلية تودي بحياة 7 سودانيين في دارفور

أودت اشتباكات قَبَلية في دارفور، بحياة سبعة أشخاص على الأقل في هذه المنطقة الشاسعة المضطربة الواقعة غرب السودان؛ بحسب ما أفادت به وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا" اليوم (السبت).

وأوضحت "سونا" أن الاشتباكات دارت بين قبائل عربية من الرعاة وأخرى إفريقية في قرية قريبة من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ونقلت الوكالة عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، أن مجموعة من الرعاة يمتطون الإبل ودراجات نارية، بدأوا بالهجوم على قرية أموري، وأحرقوها وقتلوا أربعة من المواطنين وجرحوا ثلاثة آخرين؛ فضلًا عن شخصين آخرين قُتِلا الأربعاء والخميس.

وأضافت أن شخصًا آخر قُتل أيضًا بعد ذلك في هذه المواجهات التي امتدت رقعتها إلى قرى مجاورة نُهبت متاجرها وحرقت جزئيًّا.

من ناحيته، بيّن مصدر طبي أن 20 جريحًا تعرضوا لإصابات بالرصاص نقلوا إلى مستشفى نيالا.