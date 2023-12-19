دخول أولى الشاحنات المحمّلة ببضائع تجارية إلى غزة منذ بدء الحرب

ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة، لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصاً مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب. وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.