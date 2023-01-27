إسرائيل تقصف قطاع غزة بعد يومٍ دامٍ في جنين استُشهد فيه 10 فلسطينيين

أسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، عن استشهاد 10 فلسطينيين، في تصعيدٍ قررت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية التي قالت من جهتها إنّ قواتها تبادلت إطلاق النار مع "مطلوبين بعمليات إرهابية".
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ تسعة من القتلى العشرة سقطوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حين سقط القتيل العاشر في بلدة الرام قرب القدس برصاص إسرائيلي خلال مواجهاتٍ أثناء احتجاجاتٍ على العملية العسكرية في جنين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، الجمعة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني.
وقال الجيش، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "تقصف حالياً قطاع غزة". من جهتها، قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة فرانس برس، إن 15 غارة نُفذت من دون أن ترد أنباءٌ عن وقوع إصابات.