استشهاد 24 فلسطينيًّا إثر اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا بغزة

وتُواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمنازل شمال قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة وتهجير آلاف الفلسطينيين عن المخيم تحت وابل من القصف، وقد استشهد -وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية- أكثرُ من 60 فلسطينيًّا في جباليا بأقل من 48 ساعة.