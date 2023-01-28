خلال تدريبات عسكرية.. تحطّم طائرتين مقاتلتين من سلاح الجو الهندي

من جانبها نقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط الشرطة دارمندر غور المتواجد في موقع الحادث، قوله: "اكتشفنا حطام إحدى الطائرتين ووجدنا طيارًا مصابًا في غابات باهادغار.. من المحتمل أن تكون الطائرة الأخرى قد سقطت على مسافة أبعد من هنا، وقد أرسلنا فرقًا لتحديد موقعها".