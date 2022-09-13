الولايات المتحدة تناقش تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي ومقاتلات

كشف مصدر عسكري أمريكي رفيع، مناقشة الولايات المتحدة، مع حلفائها جدوى تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي وطائرات مقاتلة على المدى المتوسط والطويل.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن المصدر قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون احتياجات أوكرانيا على المدى الطويل، والتي تتضمن منظومات الدفاع الجوي، فضلاً عن جدوى تزويد كييف بطائرات مقاتلة "على المدى المتوسط والطويل". ومع ذلك، فقد تخلوا عن هذه الفكرة في الوقت الحالي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة، من بينها 675 مليون دولار تخصص لأسلحة إضافية لأوكرانيا و2.2 مليار دولار للاستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز أمن أوكرانيا و18 دولة مجاورة.
وتشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ذخيرة لراجمات الصواريخ "هيمارس"، ومدافع هاوتزر عيار 105 ملم، وذخيرة مدفعية وصواريخ مضادة للرادارات عالية السرعة من طراز "هارم".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.