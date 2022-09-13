الولايات المتحدة تناقش تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي ومقاتلات

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة، من بينها 675 مليون دولار تخصص لأسلحة إضافية لأوكرانيا و2.2 مليار دولار للاستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز أمن أوكرانيا و18 دولة مجاورة.

وتشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ذخيرة لراجمات الصواريخ "هيمارس"، ومدافع هاوتزر عيار 105 ملم، وذخيرة مدفعية وصواريخ مضادة للرادارات عالية السرعة من طراز "هارم".