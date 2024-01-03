3 قتلى لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوب البلاد

واندلع قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.