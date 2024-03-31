أميركا تطرح على إسرائيل مقترحاً بديلاً لشن هجوم على رفح

وبينت أن "براون" أكد لـ"هاليفي" أن واشنطن لن تقبل بسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة في حالة تنفيذ توغل بري بعد مقتل آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.