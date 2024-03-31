أميركا تطرح على إسرائيل مقترحاً بديلاً لشن هجوم على رفح

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم (الأحد)، أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون طرح على نظيره الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في الآونة الأخيرة مقترحا بديلاً لشن هجوم على رفح.
وأضافت أن المقترح يشمل تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية لمنع تهريب الأسلحة وعزل مدينة رفح جنوب غزة، وشن غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات.
وبينت أن "براون" أكد لـ"هاليفي" أن واشنطن لن تقبل بسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة في حالة تنفيذ توغل بري بعد مقتل آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.