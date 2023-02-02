القدس المحتلة.. حارسٌ يتصدى لمحاولات 3 مستوطنين إحراق كنيسة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحاولوا إضرام النار فيها؛ لكن الحارس الموجود بالمكان تَمَكن من التصدي لهم.