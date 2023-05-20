حكومة "نتنياهو" تستبق المظاهرات ضدها بإغلاق شوارع في تل أبيب

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن الوقفات الاحتجاجية ضد "الخطة القضائية" ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، في كل من شارع كابلان بتل أبيب، ونتانيا، وهرتسليا، وحيفا، وأماكن عدة متفرقة.