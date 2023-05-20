حكومة "نتنياهو" تستبق المظاهرات ضدها بإغلاق شوارع في تل أبيب

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (السبت)، شوارع وطرقاً رئيسية في تل أبيب قبيل انطلاق مظاهرات احتجاجية تنظم في مدن عدة، ضد ما تصفه حكومة بنيامين نتنياهو بـ"الإصلاح القضائي".
وذكرت الشرطة أنه "في تمام الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، أغلقت عناصر الشرطة بعض الطرق والشوارع في تل أبيب وأحدثت تغييرات في الترتيبات المرورية قبيل الاحتجاجات المقررة ضد التعديلات القضائية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن الوقفات الاحتجاجية ضد "الخطة القضائية" ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، في كل من شارع كابلان بتل أبيب، ونتانيا، وهرتسليا، وحيفا، وأماكن عدة متفرقة.